На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Алтайском крае запустили новый туристический маршрут для автопутешественников

«Роснефть» представила новый туристический проект «Здравствуй, Алтай!»
close
Depositphotos

В Алтайском крае был представлен новый туристический маршрут «Здравствуй, Алтай!». Проект разработан «Роснефтью» и Управлением по развитию туризма и курортной деятельности региона для автопутешественников, сообщает пресс-служба компании.

Новый кольцевой маршрут протяженностью 720 км охватывает ключевые достопримечательности Алтая. Он пролегает через автозаправочные станции «Роснефть», где путешественники могут не только заправить автомобиль качественным топливом, но и отдохнуть, перекусить, а также получить информацию о туристических возможностях региона. Ориентировочное время в пути составляет три дня.

Старт маршрута находится в Барнауле, где сохранились архитектурные памятники разных эпох: от заводских построек до купеческих особняков и храмов XIX–XX веков. Природное богатство города – барнаульский ленточный бор, крупнейший в Западной Сибири. Также туристы смогут прогуляться вдоль реки Обь.

Следующей точкой на карте станет село Косиха, родина поэта Роберта Рождественского. Там открыт мемориальный музей, где представлены личные вещи поэта и ранее неизвестные стихотворения. Далее маршрут ведет в мемориальный музей Германа Титова – второго и самого молодого космонавта в мировой истории, совершившего орбитальный полет.

Город Бийск в рамках маршрута предложит туристам посетить музей Чуйского тракта, рассказывающий о природе и истории региона. В историческом центре города сохранились старинные купеческие здания, включая торговые пассажи купцов Второва и Фирсова.

Кроме того, путешественники смогут посетить мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина. Гости увидят школу, где учился писатель, и дом, где он провел детство. Также в программе – живописные виды с горы Пикет.

Далее маршрут проходит вдоль реки Катунь, где расположен комплекс Тавдинских пещер, протянувшихся почти на пять километров. Для прогулок предлагаются парк Николая Рериха и историко-архитектурный комплекс «Андреевская слобода», демонстрирующий быт XIX века.

Финальной точкой маршрута стал музей «Горная аптека» в Барнауле. Здесь в XVIII–XIX веках продавались лекарства и снадобья из алтайских трав. Посетителей ждут уникальные экспонаты, исторические экспозиции, театрализованные экскурсии и магазин натуральных продуктов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами