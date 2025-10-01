В Алтайском крае запустили новый туристический маршрут для автопутешественников

В Алтайском крае был представлен новый туристический маршрут «Здравствуй, Алтай!». Проект разработан «Роснефтью» и Управлением по развитию туризма и курортной деятельности региона для автопутешественников, сообщает пресс-служба компании.

Новый кольцевой маршрут протяженностью 720 км охватывает ключевые достопримечательности Алтая. Он пролегает через автозаправочные станции «Роснефть», где путешественники могут не только заправить автомобиль качественным топливом, но и отдохнуть, перекусить, а также получить информацию о туристических возможностях региона. Ориентировочное время в пути составляет три дня.

Старт маршрута находится в Барнауле, где сохранились архитектурные памятники разных эпох: от заводских построек до купеческих особняков и храмов XIX–XX веков. Природное богатство города – барнаульский ленточный бор, крупнейший в Западной Сибири. Также туристы смогут прогуляться вдоль реки Обь.

Следующей точкой на карте станет село Косиха, родина поэта Роберта Рождественского. Там открыт мемориальный музей, где представлены личные вещи поэта и ранее неизвестные стихотворения. Далее маршрут ведет в мемориальный музей Германа Титова – второго и самого молодого космонавта в мировой истории, совершившего орбитальный полет.

Город Бийск в рамках маршрута предложит туристам посетить музей Чуйского тракта, рассказывающий о природе и истории региона. В историческом центре города сохранились старинные купеческие здания, включая торговые пассажи купцов Второва и Фирсова.

Кроме того, путешественники смогут посетить мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина. Гости увидят школу, где учился писатель, и дом, где он провел детство. Также в программе – живописные виды с горы Пикет.

Далее маршрут проходит вдоль реки Катунь, где расположен комплекс Тавдинских пещер, протянувшихся почти на пять километров. Для прогулок предлагаются парк Николая Рериха и историко-архитектурный комплекс «Андреевская слобода», демонстрирующий быт XIX века.

Финальной точкой маршрута стал музей «Горная аптека» в Барнауле. Здесь в XVIII–XIX веках продавались лекарства и снадобья из алтайских трав. Посетителей ждут уникальные экспонаты, исторические экспозиции, театрализованные экскурсии и магазин натуральных продуктов.