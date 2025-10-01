Греф рассказал, зачем Сберу курорты и фонтаны

Сбер инвестирует в создание и реставрацию российских курортов, украшает города страны светомузыкальными фонтанами, об этом сообщил сегодня президент, председатель правления Сбера Герман Греф, открыв сессию «Человекоцентричные технологии. Что определяет развитие мегаполисов?» на международной конференции в области технологического предпринимательства Moscow Startup Summit. Знаковыми стали создание курортов мирового класса «Мрия» в Крыму и «Манжерок» на Алтае.

Также Сбер уже много лет украшает города России светомузыкальными фонтанами.

«Это часть нашей миссии, часть нашей социальной ответственности, — пояснил Греф. — Изначально проект «Мрия» рождался как проект для наших сотрудников. Потом, увидев, что масштабы его сильно перерастают масштабы компании, мы решили построить лучший черноморский курорт в стране. И мы его уже создали. Мы построили лучшую винодельню в стране. И мы продолжаем развивать эту территорию, продолжаем развивать Крым».

Также в планах дальнейшее развитие «Манжерока», чтобы сделать его лучшим горнолыжным курортом в мире.

«Недавно мы открыли очередной светомузыкальный фонтан в нашей стране, это для нас создание среды, в которой соединяются развлечение и образование, среды, которая будет бенчмарком толкать вперед молодежь, даря вдохновение людям с тем, чтобы они делали потрясающие вещи мирового уровня, — подчеркнул Греф. — И мы видим, как глаза у людей загораются. В этом году был потрясающий момент — открытие набережной и фонтана в Магадане, что радикально преобразовало город. На открытие пришли более 50 тыс. человек из 90 тыс. населения города».

Moscow Startup Summit пройдет 1-2 октября на территории умного города СберСити. Мероприятие объединит инноваторов, инвесторов, представителей крупных компаний, профильных ведомств и научных институтов из России, стран БРИКС и ШОС. Организаторы саммита — правительство Москвы и Сбер.