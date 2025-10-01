На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Охотник выстрелил в подростка, приняв его за белку

Unilad: в США охотник перепутал подростка с белкой и выстрелил в него
Shutterstock/FOTODOM

В США охотник выстрелил в подростка, приняв его за белку, пишет Unilad.

17-летнего Райана Карсона срочно доставили в медицинский центр UI Health Care Medical Center, однако врачи не смогли спасти его жизнь. В средней школе Вашингтона, где подросток учился и играл за университетскую футбольную команду Washington High, прошла акция в его память.

«Карсон был яростным конкурентом во всем, что делал. Он любил рыбалку, ценил время с друзьями и был человеком невероятной веры. Его улыбка и смех были заразительны», — рассказал тренер юноши.

Память о Карсоне почтили многие школьные округа Айовы: команды в предстоящих матчах выйдут в чёрно-оранжевых цветах Washington High.

«Просим сохранить маму Карсона, его семью, одноклассников и товарищей по команде в своих сердцах. Наши сердца разбиты», — говорится в заявлении.

Расследование обстоятельств инцидента продолжается, сообщили в полиции.

Ранее американского миллионера на охоте забодал буйвол.

