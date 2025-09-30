«Есть логика»: в Госдуме оценили идею передавать деньги умерших россиян государству

Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил «Газете.Ru», что поддерживает идею передавать денежные накопления умерших россиян, у которых нет наследников, государству, поскольку банки «неохотно расстаются» со средствами. По его словам, финансовые учреждения могут давать ложные ответы на официальные запросы о счетах скончавшегося человека.

«В этом предложении есть определенная логика, потому что, действительно, люди, которые сталкивались со вступлением в наследство, знают, что зачастую банки очень неохотно расстаются с деньгами. И даже бывает такое, что на запросы нотариальных органов о наличии счетов умершего дают информацию о том, что таких счетов нет, хотя они фактически существуют. Я, например, лично столкнулся с такой ситуации лет 10 назад», — сказал он.

Матвеев предложил также отдавать пенсионные накопления человека его наследникам, а не государству.

«Здесь хотелось бы, чтобы вопрос более широко рассматривался. В частности, на мой взгляд, пенсионные накопления, которые остаются после смерти человека, должны передаваться его наследникам, а не уходить государству. Этот вопрос, мне кажется, вызовет куда большую поддержку и понимание у россиян, чем инициатива уважаемого депутата заксобрания», — подчеркнул он.

До этого депутат петербургского заксобрания Андрей Рябоконь предложил передавать государству деньги умерших россиян, у которых нет наследников. В настоящее время после смерти человека, если у него нет наследников, его имущество: недвижимость, автомобили и прочее — передается государству. Однако такая норма не касается денег, которыми, по мнению депутата, «банки бесплатно пользуются годами, а то и десятилетиями». По оценке чиновника, речь идет о сотнях миллиардов рублей.

