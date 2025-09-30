На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Есть логика»: в Госдуме оценили идею передавать деньги умерших россиян государству

Депутат Матвеев предложил передавать наследникам пенсионные отчисления умерших россиян
Depositphotos

Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил «Газете.Ru», что поддерживает идею передавать денежные накопления умерших россиян, у которых нет наследников, государству, поскольку банки «неохотно расстаются» со средствами. По его словам, финансовые учреждения могут давать ложные ответы на официальные запросы о счетах скончавшегося человека.

«В этом предложении есть определенная логика, потому что, действительно, люди, которые сталкивались со вступлением в наследство, знают, что зачастую банки очень неохотно расстаются с деньгами. И даже бывает такое, что на запросы нотариальных органов о наличии счетов умершего дают информацию о том, что таких счетов нет, хотя они фактически существуют. Я, например, лично столкнулся с такой ситуации лет 10 назад», — сказал он.

Матвеев предложил также отдавать пенсионные накопления человека его наследникам, а не государству.

«Здесь хотелось бы, чтобы вопрос более широко рассматривался. В частности, на мой взгляд, пенсионные накопления, которые остаются после смерти человека, должны передаваться его наследникам, а не уходить государству. Этот вопрос, мне кажется, вызовет куда большую поддержку и понимание у россиян, чем инициатива уважаемого депутата заксобрания», — подчеркнул он.

До этого депутат петербургского заксобрания Андрей Рябоконь предложил передавать государству деньги умерших россиян, у которых нет наследников. В настоящее время после смерти человека, если у него нет наследников, его имущество: недвижимость, автомобили и прочее — передается государству. Однако такая норма не касается денег, которыми, по мнению депутата, «банки бесплатно пользуются годами, а то и десятилетиями». По оценке чиновника, речь идет о сотнях миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что больше половины детей рассчитывают получить наследство на сумму более 10 млн руб.

