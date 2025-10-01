Юрист предупредил об ответственности за невызов скорой

Юрист Хаминский: за невызов скорой в РФ может грозить уголовная ответственность

Россиянам может грозить уголовная ответственность за то, что они оставили человека в опасном положении и не вызвали ему скорую помощь. Об этом РИА Новости сообщил юрист Александр Хаминский, возглавляющий центр правопорядка в Москве и Московской области.

«В случае если гражданин находится в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишен возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, то оставление его в опасности будет основанием для привлечения к уголовной ответственности любого гражданина, который находился рядом и мог оказать ему помощь», — пояснил Хаминский.

Согласно законодательству, водитель, ставший участником ДТП и не вызвавший медицинскую помощь пострадавшему, понесет ответственность. То же самое касается сотрудника образовательного учреждения, если ребенок получил травму, подчеркнул Хаминский.

«Однако ответственность за бездействие случайного прохожего, увидевшего человека, нуждающегося в срочной помощи, фактически не предусмотрена», — отметил юрист.

Хаминский также рассказал о последствиях неоказания помощи врачами.

«Отказ от помощи пациенту может быть квалифицирован как уголовное преступление по статье 124 УК РФ — неоказание помощи больному», — подытожил юрист.

Ранее юрист перечислил запрещенные к продаже товары в магазинах.