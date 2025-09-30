На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЦБСТ и «Единая Россия» запустили второй поток акселератора для техпроектов

Более 200 команд подали заявки на акселератор технологических проектов
true
true
true
close
insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

«Центр беспилотных систем и технологий» (ЦБСТ) при поддержке «Единой России» и фонда «ЭРА» (группа ПСБ) объявил о запуске второго потока акселератора проектов специального и двойного назначения, сообщает пресс-служба организации.

На участие в программе уже поступило более 200 заявок из разных регионов страны. Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область.

Акселератор направлен на поддержку технологических команд, способных предложить решения для нужд фронта и оборонно-промышленного комплекса. Финал программы состоится в феврале 2026 года.

«Помощь фронту научила нас главному правилу современных технологий: кто быстрее адаптируется под новые задачи, тот и выигрывает. Мы видим, как небольшие команды быстрее создают прототипы и дорабатывают их по реальной обратной связи. Поэтому мы создали акселератор – чтобы объединять таланты и системно поддерживать тех, кто готов к быстрому технологическому прорыву», — отметил руководитель центрального исполкома «Единой России», секретарь набсовета ЦБСТ Александр Сидякин.

Новый поток охватывает более 20 направлений, включая беспилотные летательные аппараты, системы связи, радиоэлектронику и искусственный интеллект. Программа стала продолжительнее – пять месяцев, с расширенным составом менторов и новым треком экологической безопасности. Впервые к участию допущены команды среднего профессионального образования.

«Акселератор проектов специального и двойного назначения – это место, где идея превращается в продукт, который может спасти жизни и укрепить обороноспособность страны. В новом потоке больше направлений, шире круг участников и масштабнее задачи. Мы видим, как талантливые команды получают шанс реализовать амбициозные проекты, а бизнес – возможность инвестировать в готовые технологические решения», — подчеркнул председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков.

Одним из новых направлений станет экология. ЦБСТ планирует найти технологии, минимизирующие вред от применения беспилотных систем, включая утилизацию литиевых батарей и волоконных кабелей. Эти разработки могут лечь в основу новых направлений экологического предпринимательства, таких как переработка материалов и очистка загрязненных территорий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами