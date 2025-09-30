ЦБСТ и «Единая Россия» запустили второй поток акселератора для техпроектов

«Центр беспилотных систем и технологий» (ЦБСТ) при поддержке «Единой России» и фонда «ЭРА» (группа ПСБ) объявил о запуске второго потока акселератора проектов специального и двойного назначения, сообщает пресс-служба организации.

На участие в программе уже поступило более 200 заявок из разных регионов страны. Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область.

Акселератор направлен на поддержку технологических команд, способных предложить решения для нужд фронта и оборонно-промышленного комплекса. Финал программы состоится в феврале 2026 года.

«Помощь фронту научила нас главному правилу современных технологий: кто быстрее адаптируется под новые задачи, тот и выигрывает. Мы видим, как небольшие команды быстрее создают прототипы и дорабатывают их по реальной обратной связи. Поэтому мы создали акселератор – чтобы объединять таланты и системно поддерживать тех, кто готов к быстрому технологическому прорыву», — отметил руководитель центрального исполкома «Единой России», секретарь набсовета ЦБСТ Александр Сидякин.

Новый поток охватывает более 20 направлений, включая беспилотные летательные аппараты, системы связи, радиоэлектронику и искусственный интеллект. Программа стала продолжительнее – пять месяцев, с расширенным составом менторов и новым треком экологической безопасности. Впервые к участию допущены команды среднего профессионального образования.

«Акселератор проектов специального и двойного назначения – это место, где идея превращается в продукт, который может спасти жизни и укрепить обороноспособность страны. В новом потоке больше направлений, шире круг участников и масштабнее задачи. Мы видим, как талантливые команды получают шанс реализовать амбициозные проекты, а бизнес – возможность инвестировать в готовые технологические решения», — подчеркнул председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков.

Одним из новых направлений станет экология. ЦБСТ планирует найти технологии, минимизирующие вред от применения беспилотных систем, включая утилизацию литиевых батарей и волоконных кабелей. Эти разработки могут лечь в основу новых направлений экологического предпринимательства, таких как переработка материалов и очистка загрязненных территорий.