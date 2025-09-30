ГК «Дело» инициировала поиск лучших мер поддержки рождаемости

В столице состоялось установочное заседание новой рабочей группы Совета при президенте РФ по демографической политике, специализирующейся на корпоративной поддержке рождаемости. Ее возглавил Сергей Шишкарев – председатель совета директоров Группы компаний «Дело» и один из создателей корпоративного демографического стандарта, сообщает пресс-служба компании.

В дискуссии приняли участие представители власти, бизнеса, научного сообщества и некоммерческих организаций. По словам ответственного секретаря Совета, сенатора Лилии Гумеровой, внедрение корпоративного демографического стандарта способствует повышению престижа многодетности.

Сенатор напомнила, что в той же ГК «Дело» сотрудники получают от компании по 1 млн рублей за рождение третьего и каждого последующего ребенка в семье. Однако порой государственные и корпоративные меры поддержки многодетности конфликтуют друг с другом.

«Руководство компании обратило внимание на возникшую серьезную проблему: при получении этой выплаты многодетная семья одновременно теряет право на получение от государства ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Так происходит потому, что сумма в один миллион рублей учитывается при расчете среднедушевого дохода семьи, размер которого, в свою очередь, определяет право на получение ежемесячного пособия», — пояснила Гумерова.

По словам сенатора, о проблеме уже извещено министерство труда и соцзащиты РФ. Руководитель ведомства Антон Котяков некоторое время назад действительно обещал вместе с ФНС рассмотреть вопрос об исключении корпоративных демографических выплат из совокупного дохода семьи.

«Задача рабочей группы – аккумулировать и систематизировать лучшие корпоративные практики, на основе опыта формировать предложения, в том числе на законодательном уровне, чтобы корпоративные меры поддержки эффективно дополняли государственные программы», – отметил Сергей Шишкарев. По его словам, поддержка рождаемости и семей влияет на привлекательность компании на рынке труда, лояльность работников, повышает их вовлеченность.

Корпоративный демографический стандарт был разработан ГК «Дело» совместно с Институтом демографической политики имени Д.И. Менделеева. Он представляет собой добровольный комплекс мер (компенсация расходов на детский сад и медобслуживание, льготные путевки и т.п.), направленных на поддержку рождаемости, материнства и детства. В прошлом году на заседании Госсовета Шишкарев представил этот стандарт президенту России Владимиру Путину. Глава государства поддержал такую практику и предложил освободить от налогов корпоративные выплаты на детей до одного миллиона рублей.