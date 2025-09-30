Китаянка, мечтавшая стать богиней, украла биткоины на $6,7 млрд

Суд в Лондоне признал китаянку Цянь виновной в краже $6,7 млрд в биткоинах

Суд в Лондоне признал 47-летнюю гражданку КНР Чжимин Цянь виновной в краже $6,7 млрд в биткоинах и попытке легализации средств в Великобритании через покупку недвижимости. Об этом на своем сайте сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.

По данным полиции, у женщины изъяли более 61 тысячи биткоинов — это самая крупная конфискация криптовалюты в истории.

Следствие полагает, что в период с 2014 по 2017 год Цянь обманом завладела деньгами 128 тысяч граждан Китая, включая бизнесменов, пенсионеров, сотрудников банков и судов. Украденные средства женщина перевела в биткоины, а затем переехала в Великобританию по поддельным документам. На территории королевства преступница хотела легализовать свои деньги, покупая элитную недвижимость.

Как пишет газета The Sun, полицейские якобы нашли дневник Цянь, в котором та пишет, что хочет стать «возрожденной богиней», помазанной далай-ламой, а также создать королевство «Либерленд», которым будет править в качестве королевы.

В настоящее время китаянка содержится под стражей. Он признала вину и ожидает вынесения приговора.

