На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Китаянка, мечтавшая стать богиней, украла биткоины на $6,7 млрд

Суд в Лондоне признал китаянку Цянь виновной в краже $6,7 млрд в биткоинах
true
true
true
close
Depositphotos

Суд в Лондоне признал 47-летнюю гражданку КНР Чжимин Цянь виновной в краже $6,7 млрд в биткоинах и попытке легализации средств в Великобритании через покупку недвижимости. Об этом на своем сайте сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.

По данным полиции, у женщины изъяли более 61 тысячи биткоинов — это самая крупная конфискация криптовалюты в истории.

Следствие полагает, что в период с 2014 по 2017 год Цянь обманом завладела деньгами 128 тысяч граждан Китая, включая бизнесменов, пенсионеров, сотрудников банков и судов. Украденные средства женщина перевела в биткоины, а затем переехала в Великобританию по поддельным документам. На территории королевства преступница хотела легализовать свои деньги, покупая элитную недвижимость.

Как пишет газета The Sun, полицейские якобы нашли дневник Цянь, в котором та пишет, что хочет стать «возрожденной богиней», помазанной далай-ламой, а также создать королевство «Либерленд», которым будет править в качестве королевы.

В настоящее время китаянка содержится под стражей. Он признала вину и ожидает вынесения приговора.

Ранее стало известно, как обманывают россиян при вложениях в криптовалюту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами