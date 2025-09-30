Россиян призвали не верить страшилке мошенников о генеральной доверенности

В МВД развеяли миф мошенников о продаже квартиры по генеральной доверенности

Мошенники пугают россиян историями о «генеральной доверенности», однако оформить такую нельзя тайком и мгновенно. Об этом сообщили в Telegram-канале УБК Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД «Вестник Киберполиции России».

В МВД отметили, что легенда с генеральной доверенностью является излюбленной страшилкой мошенников, так как помогает им оказать психологическое воздействие на жертву. Злоумышленники представляются сотрудниками полиции и спецслужб и говорят, что на имя человека якобы оформлен документ на украинского террориста. Затем его пугают переводом средств на посторонние счета, продажей квартиры и, как следствие, уголовной ответственностью за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Правоохранители подчеркнули, что знание того, как на самом деле работает доверенность, поможет избежать паники. В частности, россиянам напомнили, что для продажи недвижимости нужно нотариально заверить сделку. Кроме того, требуется время, чтобы Госрегистрации проверить документы, поэтому без вашего ведома «молниеносная продажа» квартиры невозможна.

Для распоряжения чужим счетом надо предъявить доверенность банку, где ее проверяют на подлинность.

«Ни один «террорист» не может получить доступ к вашим деньгам просто по звонку или чужому слову», — отметили в МВД.

