На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян призвали не верить страшилке мошенников о генеральной доверенности

В МВД развеяли миф мошенников о продаже квартиры по генеральной доверенности
true
true
true
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники пугают россиян историями о «генеральной доверенности», однако оформить такую нельзя тайком и мгновенно. Об этом сообщили в Telegram-канале УБК Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД «Вестник Киберполиции России».

В МВД отметили, что легенда с генеральной доверенностью является излюбленной страшилкой мошенников, так как помогает им оказать психологическое воздействие на жертву. Злоумышленники представляются сотрудниками полиции и спецслужб и говорят, что на имя человека якобы оформлен документ на украинского террориста. Затем его пугают переводом средств на посторонние счета, продажей квартиры и, как следствие, уголовной ответственностью за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Правоохранители подчеркнули, что знание того, как на самом деле работает доверенность, поможет избежать паники. В частности, россиянам напомнили, что для продажи недвижимости нужно нотариально заверить сделку. Кроме того, требуется время, чтобы Госрегистрации проверить документы, поэтому без вашего ведома «молниеносная продажа» квартиры невозможна.

Для распоряжения чужим счетом надо предъявить доверенность банку, где ее проверяют на подлинность.

«Ни один «террорист» не может получить доступ к вашим деньгам просто по звонку или чужому слову», — отметили в МВД.

Ранее в ЦБ напомнили, что в приложениях банков появятся функции помощи пострадавшим от мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами