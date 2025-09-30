На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве прошла презентация книги о фабрикации нарративов

Эксперты из трех стран рассказали о роли сфабрикованных данных в геополитике
Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

В Москве 30 сентября состоялась презентация книги американского военного эксперта А.Б. Абрамса «Фабрикация злодеяний и ее последствия. Как фейковые новости формируют мировой порядок», сообщает пресс-служба АНО «Диалог Регионы».

В мероприятии приняли участие эксперты из США, Италии и России, которые обсудили роль сфабрикованных данных в современной геополитике.

Книга представляет собой исследование трансформации геополитических нарративов за последние 100 лет. Автор анализирует, как распространение фейков провоцировало мировые конфликты и стало основой современной геополитики.

«Я начал заниматься этой проблематикой примерно в 2018-2019 годах, во время первого президентского срока Дональда Трампа. Тогда началась эскалация между Китаем и США. У меня сложилось впечатление, что США поступают с Китаем так же, как с Северной Кореей. Было понятно с самого начала, что невозможно отрицать существование кампании фейковых новостей», — отметил Абрамс.

По его словам, существует целая сеть для создания и распространения ложных нарративов.

Американский журналист Кристофер Хелали напомнил о подготовке к агрессии против Ирака, когда в медиапространство вбрасывались сообщения о якобы убийстве младенцев иракскими солдатами.

«Впоследствии, во время войны в Югославии, точно так же фабриковали «злодеяния» сербов. Продолжением этой тенденции можно считать и русофобию сегодня», — отметил Хелали.

Эксперт Global Fact-Checking Network (GFCN) Тимофей Ви привел свежие примеры дезинформации. Он упомянул историю с самолетом Урсулы фон дер Ляйен, который якобы был «заглушен» над Европой.

«Эта история привлекает не только своей комичностью, но и тем, как она была подана в западных СМИ. Разоблачить ее было делом двух кликов – судя по открытым источникам, реальная задержка самолета главы Еврокомиссии составила лишь 9 минут», — сказал Ви.

Итальянский фотожурналист Джорджио Бьянки подчеркнул сложность борьбы с дезинформацией на Западе.

«Независимым журналистам очень сложно опровергать такие нарративы. Мы фактически ведем битву, и делаем это без инвестиций, без поддержки политиков. Это история Давида, который сражается против Голиафа», — подчеркнул он.

