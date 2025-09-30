На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин случайно ранил сам себя из спортивного лука

В Подмосковье врачи спасли мужчину, который ранил сам себя из спортивного лука
Министерство здравоохранения Московской области

Врачи Ступинской больницы спасли 20-летнего молодого человека, который случайно ранил себя из спортивного лука. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Как рассказали медики, юноша поступил в больницу на скорой со стрелой в грудной клетке. Он рассказал, что вместе с девушкой занимался стрельбой из спортивного лука, когда стрела срикошетила от дерева и вонзилась ему в грудь.

После госпитализации пациента отправили на экстренную операцию: стрела прошла между ключицей и правым ребром, пробив верхушку легкого на шесть сантиметров. По словам врачей, юноше повезло, что предмет не задел подключичную артерию или вену.

«Это привело бы к критическому кровотечению. Такие травмы требуют немедленного хирургического вмешательства. Мы успешно удалили инородное тело, а потом ушили поврежденное легкое и дренировали плевральную полость», — рассказал хирург больницы Тимур Колесников.

Сейчас пациент продолжает лечение в отделении хирургии. В ближайшее время, как отметил специалист, юношу отпустят домой.

Ранее в Чувашии врачи спасли мальчика, которого укусила гадюка.

