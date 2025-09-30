На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Пятерочка» стала лидером на рынке горячего кофе среди продуктового ретейла

«Пятерочка» заняла первое место по объемам продаж горячего кофе
Пресс-служба «Пятерочки»

Торговая сеть «Пятерочка» стала лидером на российском рынке по объему продаж горячего кофе по итогам II квартала 2025 года, следует из результатов исследования холдинга «Ромир».

В пятерку лидеров, по данным «Ромир», также вошли «Вкусно и точка», «Газпромнефть», Stars Coffee и Burger King.

По данным «Ромир», доля сети «Пятерочки» на рынке горячего кофе выросла с 3,2% в 2023 году до 5,7% в 2025 году.

Всего с января по август текущего года посетители «Пятерочки» купили почти 100 млн чашек горячего кофе. Чаще всего покупатели выбирали американо, капучино и латте.

«Мы понимаем, как важно покупателям получать все необходимое в одном месте, поэтому с 2021 года активно развиваем кофе-корнеры, готовую еду и собственную выпечку», — отметил директор по стратегическому маркетингу торговой сети «Пятерочка» Андрей Егоров.

Он добавил, что торговая сеть старается делать каждый визит покупателя комфортным и удобным, предлагая возможность взять кофе с собой или оформить заказ на дом.

«Постоянно совершенствуя сервис и расширяя ассортимент сети, мы стремимся быть рядом с клиентами в любой ситуации», — сказал он.

В «Пятерочке» отметили, что горячий кофе можно приобрести в 18 тыс. магазинов сети, а пекарни представлены в более чем 19,5 тыс. магазинов.

