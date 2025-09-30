«Пятерочка» стала лидером на рынке горячего кофе среди продуктового ретейла

Торговая сеть «Пятерочка» стала лидером на российском рынке по объему продаж горячего кофе по итогам II квартала 2025 года, следует из результатов исследования холдинга «Ромир».

В пятерку лидеров, по данным «Ромир», также вошли «Вкусно и точка», «Газпромнефть», Stars Coffee и Burger King.

По данным «Ромир», доля сети «Пятерочки» на рынке горячего кофе выросла с 3,2% в 2023 году до 5,7% в 2025 году.

Всего с января по август текущего года посетители «Пятерочки» купили почти 100 млн чашек горячего кофе. Чаще всего покупатели выбирали американо, капучино и латте.

«Мы понимаем, как важно покупателям получать все необходимое в одном месте, поэтому с 2021 года активно развиваем кофе-корнеры, готовую еду и собственную выпечку», — отметил директор по стратегическому маркетингу торговой сети «Пятерочка» Андрей Егоров.

Он добавил, что торговая сеть старается делать каждый визит покупателя комфортным и удобным, предлагая возможность взять кофе с собой или оформить заказ на дом.

«Постоянно совершенствуя сервис и расширяя ассортимент сети, мы стремимся быть рядом с клиентами в любой ситуации», — сказал он.

В «Пятерочке» отметили, что горячий кофе можно приобрести в 18 тыс. магазинов сети, а пекарни представлены в более чем 19,5 тыс. магазинов.