Москвичи могут увидеть 4 картины Репина на выставке на ВДНХ

Для выставки на ВДНХ из Русского музея привезли 4 картины Ильи Репина
Максим Денисов/Mos.ru

На выставку «Образ Москвы в русском искусстве из собрания Государственного Русского музея» привезли 4 работы Ильи Репина, сообщается на сайте mos.ru.

Выставка проходит в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ.

На выставке можно увидеть «В осажденной Москве» (1912 год), написанную к столетию победы над Наполеоном. Как отмечают искусствоведы, в этом произведении Илья Репин «словно предчувствовал скорые потрясения», а через 2 года после завершения работы началась Первая мировая война.

Также в портретной галерее выставки можно увидеть работу Репина «Портрет Саввы Овденко» (1876 год), на котором запечатлено доверенное лицо основателя Третьяковской галереи Павла Третьякова, и «Портрет сказителя Василия Щеголенка» (1879 год).

Кроме того, на выставке присутствует картина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года». Над этой работой Репин трудился по заказу Николая II почти 3 года. На картине изображено более 80 участников юбилейного заседания.

Как говорил близкий друг Репина Корней Чуковский, эта картина самая «поэтичная и мелодичная» из его работ.

