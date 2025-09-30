На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист оценил значение отказа Google от требований к российским СМИ

Адвокат Зурабян: подтверждена компетенция суда РФ по требованию к Google
Отказ Google от требований о запрете российским СМИ вести судебные разбирательства в иностранных судах по приведению в исполнение решений российских судов о взыскании с компаний группы судебной неустойки подтверждает, что работа по защите прав СМИ из России в российских и иностранных судах ведется правильно и усиливает позицию при признании и приведении в исполнение решений против Google в иностранных юрисдикциях. Об этом «Газете.Ru» рассказал партнер адвокатского бюро Art De Lex, представляющего интересы российских СМИ в споре с Google Артур Зурабян.

«У американских судов нет компетенции рассматривать данные споры, данный тезис отстаивался представителями российских СМИ на стадии рассмотрения дел в России. Представители Google его оспаривали, считая, что споры подлежат рассмотрению в американских или иных иностранных судах. Но в конечном счете им пришлось подтвердить, что у американских судов компетенции нет», — отметил юрист.

По его словам, американский суд фактически подтвердил компетенцию российского суда по заявленному Google требованию и право российских СМИ на испрашивание защиты в виде признания российского решения в соответствующих национальных юрисдикциях.

«С учетом того, что процесс был инициирован самим Google в суде по месту своего нахождения, его следует оценивать скорее как стратегическую уступку», — считает Зурабян.

Адвокат учточнил, что случае, если бы Google добился запрета на судебные разбирательства за рубежом, положение в иностранных судах при признании и приведении в исполнение российских судебных актов против Google усложнилось.

«Однако возможное вынесение такого решения американским судом не было бы фатальным, так как его еще нужно было бы признать в соответствующих национальных юрисдикциях по месту признания и приведения в исполнение российских решений, с чем по оценке консультантов в ряде национальных юрисдикций могли быть проблемы, так как такое решение фактически было бы направлено на ограничение суверенитета национальных судов при принятии судебных актов», — рассказал Зурябян.

Он добавил, что также такое соглашение с Google можно рассматривать как первый шаг к глобальному урегулированию спора с американской корпорацией в целом, включая вопрос разблокировки каналов, массово заблокированных Google после 2022 года, уплаты судебной неустойки, а также уплаты задолженности российской «дочке» Google для целей расчета с кредиторами.

Юрист подчеркнул, что в случае, если Google попытается пересмотреть свое решение в будущем, шансы на успех такой попытки стремятся к нулю. «Решение уже вынесено, причем на основании соглашения, подписанного самим Google, и преодолеть его будет практически невозможно», — резюмировал Зурабян.

