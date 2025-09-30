В Москве выбрали необычные игровые площадки

На платформе «Активный гражданин» подвели итоги опроса о самых необычных игровых площадках Москвы, сообщается на сайте mos.ru.

Первое место по итогам опроса занял игровой городок в саду имени Н.Э. Баумана, набрав 26% голосов. На этой площадке представлены горки, веревочный мини-городов, мини-скалодром и другие развлечения для детей. Ребята младшего возраста могут провести время в песочнице и покататься на качелях.

Второй стала площадка «Паучье логово» в лесопарке «Кусково» (16% голосов). Третье место по итогам опроса заняла игровая площадка в Терлецком лесопарке (15%). На ней представлены сказочные домики, башни с переходами. Вся площадка выполнена в виде деревьев-исполинов.

Напомним, «Активный гражданин – детям» — это онлайн-платформа для детей в возрасте от 6 до 14 лет. На ней юные москвичи могут принимать участие в важных для столицы опросах.