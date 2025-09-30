Проекту онлайн-трансляций из Московского зоопарка исполнился 1 год

За год существования проекта онлайн-трансляций из Московского зоопарка количество просмотров превысило 9 млн, сообщается на сайте mos.ru.

С момента запуска количество трансляций увеличилось с 9 до 20 вольеров.

В Московском зоопарке рассказали, что самыми популярными стали трансляции семейства панд, манула, капибар и карликовых бегемотов.

«На zoo.mos.ru можно увидеть редких и находящихся под угрозой исчезновения животных. На страницах с трансляциями также размещены интересные факты о животных и их фотографии», — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Также зрители могут увидеть тренировки леопарда, плавание белой медведицы и другие моменты из жизни животных.

В Московском зоопарке добавили, что чуть больше половины просмотров приходится на Москву. Также онлайн-трансляции активно смотрят жители Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской и других областей.

Кроме того, летом 2025 года появились англоязычные трансляции для зрителей из других стран.