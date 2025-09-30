На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчину арестовали за изнасилование 13-летней свояченицы

В Малайзии мужчина дважды изнасиловал 13-летнюю свояченицу и попал под суд
true
true
true
close
ALIAS ABD RANI/NSTP

В Малайзии 39-летний местный житель ожидает вынесения судом приговора по делу о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Жертвой мужчины стала его 13-летняя свояченица. Об этом сообщает издание The Straits Times.

Суд установил, и обвиняемый подтвердил это перед официальными лицами, что в марте и августе текущего года он надругался над родственницей.

Мужчине предъявлены обвинения по статье, максимальная санкция по которой составляет до 20 лет заключения. До вынесения приговора, 7 октября, обвиняемый будет содержаться в исправительном центре города Муар.

В СМИ уточнили, что преступник является отцом двоих несовершеннолетних детей.

Ранее в Москве мужчину осудили за угрозы изнасиловать бутылкой 10-летнюю племянницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами