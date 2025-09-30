Мужчину арестовали за изнасилование 13-летней свояченицы

В Малайзии мужчина дважды изнасиловал 13-летнюю свояченицу и попал под суд

В Малайзии 39-летний местный житель ожидает вынесения судом приговора по делу о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Жертвой мужчины стала его 13-летняя свояченица. Об этом сообщает издание The Straits Times.

Суд установил, и обвиняемый подтвердил это перед официальными лицами, что в марте и августе текущего года он надругался над родственницей.

Мужчине предъявлены обвинения по статье, максимальная санкция по которой составляет до 20 лет заключения. До вынесения приговора, 7 октября, обвиняемый будет содержаться в исправительном центре города Муар.

В СМИ уточнили, что преступник является отцом двоих несовершеннолетних детей.

