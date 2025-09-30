Россиянин, пока спал, обеднел на 3 млн рублей из-за друга детства

Волгоградец обокрал друга почти на 3 млн рублей, пока тот спал

В Волгограде 49-летний местный житель получил уголовный срок за кражу нескольких миллионов у друга детства. Об этом сообщили в пресс-службе Краснооктябрьского районного суда города.

Согласно материалам дела, подсудимый Александр Т. в апреле 2025 года вместе с потерпевшим распивал спиртное. Во время застолья последний рассказал другу, что у него на счете крупная сумма. Когда потерпевший уснул, подсудимый взял его банковскую карту, телефон. Воспользовавшись отпечатком пальца спящего друга, он разблокировал его телефон и похитил более 2,8 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также осужденный выплатил потерпевшему компенсацию материального вреда.

