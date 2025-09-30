Участника программы «Время героев» назначили в администрацию президента РФ

Герой РФ, кавалер трех орденов Мужества, участник программы «Время героев» Николай Соколов назначен на пост главного советника департамента управления президента РФ по внутренней политике, сообщается на сайте программы.

Соколов рассказал, что на новой должности ему пригодятся полученные в рамках программы знания.

«Программа «Время героев» дает возможность совместить уникальные жизненные компетенции, приобретенные за годы службы в Вооруженных силах, и современные управленческие практики», — сказал он.

По его словам, главная цель – успешно освоить программу обучения, чтобы соответствовать требованиям госслужащего.

В мае 2024 года Соколов стал одним из 83 участников программы «Время героев».

Напомним, ранее более 50 участников программы «Время героев» заняли новые должности.