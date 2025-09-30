Россиянам объяснили, как выбрать хорошую готовую еду в магазине или доставке

Менеджер по инновациям и научной поддержке, консультант по вопросам здорового питания компании ЮниРусь Евгений Пияк рассказал «Газете.Ru», на что обратить внимание при выборе готовой еды.

«Обратите внимание на целостность тары: отсутствие повреждений, герметичность и наличие заводской маркировки. Если упаковка имеет нехарактерное вздутие, то возможно нарушение условий хранения, продукт может быть испорченным», — объяснил он.

Также учитывайте рекомендации по сроку годности и условиям хранения после вскрытия упаковки.

«Существует миф, что чем меньше может храниться продукт, тем он лучше. Но это не так. Товары со сроком годности от нескольких месяцев — не менее полезная альтернатива. Сегодня способы производства и упаковки позволяют сохранять пищу на протяжении долгого времени. Например, жидкие стерилизованные супы, упакованные в герметичную тару, очень удобны и имеют относительно долгий срок хранения вне холодильника», — отметил Пияк.

Охлажденные кулинарные изделия могут быть упакованы в защитной атмосфере для увеличения срока хранения. Для этого обычно используется специальное оборудование, лотки и плотная пленка. Технология указывается на упаковке продукта.

«Замороженные блюда сохраняются благодаря низким температурам, когда почти вся вода замерзает и прекращается жизнедеятельность микроорганизмов и активность ферментов, приводящие к разложению питательных веществ. Продукты необходимо держать при температуре не выше −18°C. Стоит избегать закладки большого объема теплых продуктов. Также еда сохранится лучше в морозилке, если она находится в упаковке, которая предотвратит «вытягивание» влаги», — сказал он.

Стерилизованные продукты подвергаются высокотемпературной обработке, чтобы уничтожить все микроорганизмы. Их упаковывают в стеклянные, металлические банки или пакеты из комбинированных материалов. Так сохраняются питательные вещества, как и в классически приготовленных блюдах, например супах и кашах.

Изучая состав и пищевую ценность готовых блюд, мы можем осознанно выбирать продукты, чтобы удовлетворить потребности организма.

«Посмотрите на первые ингредиенты в списке: чем ближе они к началу, тем больше их в продукте. Пищевые добавки, если они есть, обычно указываются в конце списка, так как их добавляют в небольших количествах. Они безопасны при соблюдении стандартов. Информация о калорийности и количестве белков, жиров, углеводов обязательно присутствует на этикетке; также могут быть указаны: соль, сахар, насыщенные жиры, пищевые волокна. Это помогает точнее планировать свой рацион с оптимальным соотношением пищевых веществ, что способствует поддержанию здоровья и хорошего самочувствия,» — резюмировал он.

Ранее в России спрос на доставку фастфуда возрос на 60%.