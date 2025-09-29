В Москве пройдет международный Moscow Startup Summit

Moscow Startup Summit объединит более 150 экспертов из разных стран

В СберСити в пространстве крупнейшего кампуса «Школы 21» 1 и 2 октября пройдет международный саммит по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit, сообщает пресс-служба Сбера.

В деловую программу включено более 60 сессий и выступлений свыше 150 экспертов из России и зарубежных стран. Программа разделена на пять ключевых треков, охватывающих все аспекты технологического бизнеса.

На главной сцене обсудят глобальные технологические тренды и влияние генеративного искусственного интеллекта на развитие инновационных компаний. Особое внимание уделят макротрендам и эре автономного предпринимательства, где ИИ становится сооснователем бизнеса.

Трек «Стартапы» станет площадкой для обмена опытом между технологическими предпринимателями. Участники поделятся историями масштабирования, трудностями на пути и практическими решениями.

Трек «Инвестиции» объединит ведущих венчурных инвесторов. Они обсудят перспективы развития рынка после 2024 года и влияние ИИ-технологий на работу фондов. Особое внимание уделят проектам, основанным на сложных научных разработках.

Участники трека «Корпорации и государство» рассмотрят новые инструменты открытых инноваций, корпоративные студии запуска проектов и ускоренные процедуры сотрудничества с технологическими стартапами. Также запланирован круглый стол о развитии стартап-экосистем в регионах России.

В «Практикуме» участники посетят мастер-классы по стратегии, креативному мышлению, маркетингу и работе с ИТ-маркетплейсами.

Кроме того, пройдут питч-сессии стартапов, а 1 октября состоится демодень международного акселератора Sber500, где 30 лучших проектов представят свои разработки инвесторам. Демодень молодежных технологических стартапов с участием школьных и студенческих команд из России, Белоруссии и Китая пройдет 2 октября.

Особое внимание уделят витрине pre-IPO — российским технологическим компаниям, планирующим выход на биржу. Завершится саммит вручением технологической премии правительства Москвы и Сбера Startup Summit Awards.