В Баварии хотят разрешить полиции сбивать дроны

Председатель Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер заявил, что баварской полиции дадут право сбивать неизвестные дроны. Об этом сообщило агентство DPA, передает ТАСС.

По его словам, в скором времени власти примут соответствующий закон.

В Баварии также нужно создать специализированный центр для разработки необходимых беспилотников, считает Зедер.

По его словам, властям этой земли нужны как перехватчики дронов, так и охотники за ними.

Учитывая растущую угрозу, исходящую от беспилотников, нужна позиция силы, в связи с этим «мы говорим: перехват вместо ожидания», заключил премьер.

27 сентября немецкое МВД сообщало о фиксировании дронов в земле Шлезвиг-Гольштейн. Газета Bild, ссылаясь на министерство, писала, что у бундесвера может появиться право сбивать беспилотные летательные аппараты, угрожающие чьей-то жизни или объектам критической инфраструктуры.

К этим объектам относятся, например, энергетическая инфраструктура, правительственные здания и аэропорты.

Ранее Европа предупредила Россию о решении сбивать российские самолеты.