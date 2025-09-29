Врачи рассказали, почему нельзя спать с заклеенным ртом

LADBible: сон с заклеенным ртом не помогает справиться с храпом

Набирающая популярность практика «тейпирования рта» — когда губы заклеиваются специальной лентой на ночь, чтобы предотвратить дыхание через рот — вызывает обеспокоенность у специалистов по сну, пишет LADBible.

Сторонники метода утверждают, что он помогает улучшить качество сна, снизить храп и даже увлажнить вдыхаемый воздух, предотвращая сухость во рту и горле. Некоторые компании уже начали выпускать товары для этой цели. Однако врачи подчеркивают, что научных данных о пользе такого подхода недостаточно.

«Исследования, связанные с ротовой лентой, невелики, преимущества скромны, а потенциальные риски существуют», — заявила невролог и эксперт по медицине сна из Орегонского университета здоровья и науки доктор Кимберли Хатисон.

К возможным рискам относят ухудшение расстройств сна, таких как апноэ, а также опасность удушья. Эксперты отмечают, что дыхание через рот у взрослых не считается серьезной угрозой здоровью, хотя носовое дыхание предпочтительнее, так как оно фильтрует пыль и аллергены.

«Тейпирование рта не является эффективным способом борьбы с дыханием через рот или храпом», — пояснил доктор Дэвид Шельман из Университета Эмори.

