Умерла певица Агаева, работавшая с Рязановым и Михалковым

Умерла заведующая музыкальной частью театра имени Вахтангова Татьяна Агаева
Евгений Биятов/РИА Новости

Заслуженный деятель искусств России, певица и хормейстер Татьяна Агаева ушла из жизни в возрасте 78 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра имени Вахтангова.

Татьяна Николаевна была профессором Театрального института имени Бориса Щукина, а также заведовала музыкальной частью театра имени Евгения Вахтангова. Она приняла участие в создании более 70 постановок по мотивам известных произведений, в числе которых «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Без вины виноватые» и другие. Агаева неоднократно проводила мастер-классы не только со своими студентами, но и с актерами Франции, Италии и Германии.

Кроме того, она принимала участие в записи музыки к более чем 150 фильмам, в их числе картины режиссеров Эльдара Рязанова, Марка Захарова и Никиты Михалкова. В качестве дирижера, хормейстера, певицы она работала в таких проектах, как «Мери Поппинс, до свидания», «Пеппи – длинный чулок», «Обыкновенное чудо» и других.

В пресс-службе театра сообщили, что Татьяна Николаевна не дожила до своего дня рождения месяц — 28 октября ей должно было исполниться 79 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. О дате и времени прощания будет объявлено дополнительно.

Ранее умер актер из сериала «Тайны следствия» Александр Иовлев.

