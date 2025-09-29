На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Московском зоопарке рассказали о генерации снега для белых медведей

В Московском зоопарке раскрыли условия содержания белых медведей
Пресс-служба «Роснефти»

Белые медведи могут жить в неволе до 30–35 лет при условии, что для них созданы подходящие условия. Об этом рассказал начальник отдела «Хищные животные» Московского зоопарка Иван Пажетнов в интервью «Комсомольской правде».

В Московском зоопарке обитают два белых медведя – Айка и Терпей. Для них организованы просторные вольеры, открытая терраса с бассейном и снежной горкой, а также предоставлены игрушки для развлечений.

«Это самые крупные наземные хищники, не зря их называют хозяевами Арктики. Чтобы чувствовать себя комфортно, животным необходим просторный внутренний вольер, где они смогут отдыхать, и большой прогулочный», — отметил Пажетнов.

По его словам, у белых медведей обязательно должен быть бассейн, а температура воды и воздуха не должна превышать +18 градусов. Такой режим в зоопарке поддерживается с помощью кондиционеров и системы водоподготовки, объяснил он.

Также одним из важных элементов условий содержания является наличие снежных сугробов, которые имитируют естественную среду обитания. Катаясь в снегу, медведи охлаждаются, роют норы и лунки, а сотрудники зоопарка прячут в снег мясо и рыбу, чтобы хищники могли проявить охотничьи инстинкты. Кроме того, для обеспечения круглогодичного снега в вольере установлен ледогенератор.

«Мы используем генератор чешуйчатого льда, который производит мелкие льдинки в форме пластинок. Их молекулярная структура отличается от снежинок: такой искусственный снег тверже и тает медленнее обычного», — рассказал Пажетнов.

Он добавил, что, в отличие от искусственного оснежения на горнолыжных склонах, в зоопарке применяются только вода и морская соль, без химических реагентов.

По его словам, в холодную зимнюю погоду ледогенератор отключают, и медведи используют естественный снег. В остальное время, особенно летом, устройство работает беспрерывно, вырабатывая от трех до пяти тонн искусственного снега в сутки.

Наблюдать за жизнью и развлечениями белых медведей можно во время онлайн-трансляций, организованных Московским зоопарком.

