В Сочи завершились Летние спортивные игры «Роснефти»

Российские нефтяники определили сильнейших в 18 спортивных дисциплинах
Пресс-служба Роснефти

В Сочи прошел финал юбилейных XX Летних спортивных игр «Роснефти». На олимпийских аренах соревновались 20 команд дочерних обществ компании, отобранных по итогам региональных этапов, сообщила пресс-служба «Роснефти».

За четыре дня нефтяники определили сильнейших в 18 дисциплинах, среди которых мини-футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, силовое двоеборье, легкоатлетические эстафеты и забеги. Также в программу впервые было включено плавание.

По итогам общекомандного зачета победу второй год подряд одержала команда «Верхнечонскнефтегаза» (Иркутская область). Серебро получили спортсмены Новокуйбышевского НПЗ, третье место заняла команда «РН-Уватнефтегаз».

В компании уточнили, что в отборочных турах XX Летних игр, прошедших в девяти городах, участвовали почти 3 тыс. работников из 70 команд дочерних предприятий «Роснефти».

