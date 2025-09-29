На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрий Батурин попал в базу «Миротворца» после интервью в «Сорян, это подкаст»

Интервью актера Юрия Батурина вызвало реакцию Киева
Кадр из видео/«Сорян, это подкаст»/VK

Российский актер Юрий Батурин был внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» после публикации интервью для проекта «Сорян, это подкаст».

В беседе с журналистом Суреном Каграмановым он открыто высказал свою позицию относительно специальной военной операции и рассказал о своей гуманитарной деятельности.

«Раз идет война, я буду на своей стороне, я буду поддерживать свою армию, свой народ», — рассказал Батурин.

Актер также поделился информацией о помощи жителям Донбасса, которую он оказывает. По его словам, основная помощь направлена мирному населению региона.

«Я помогаю в основном мирному населению Донбасса. Недавно отправляли воду в Донецк. Буквально вчера завершил очередной сбор и заказал еще 25 тонн воды для новой отправки в регион. Это будет уже девятый конвой. Думаю, что в октябре организуем еще один. Людям нужно помогать: старики, женщины, дети ни в чем не виноваты, они жертвы обстоятельств», — отметил он.

Батурин отметил, что дважды посещал Донбасс. Он подчеркнул, что восхищается коллегами, которые регулярно выступают в регионе с концертами.

После интервью актер был обвинен в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в содействии российской армии. Сам Батурин воспринял внесение в базу «Миротворца» с иронией, назвав это своего рода «знаком качества».

«Теперь я в одном списке с десятками российских политиков и деятелей культуры, разделяющих мои взгляды», — добавил он.

