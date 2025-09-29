На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском городе бывший начальник тюрьмы возглавил детский центр

В Сызрани экс-начальник тюрьмы возглавил детский досуговый центр
true
true
true
close
Администрация городского округа Сызрань

В Сызрани бывший начальник следственного изолятора Виталий Рязанцев возглавил детский досуговый центр. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале городской администрации.

«Виталий Викторович имеет большой опыт руководящей работы. Подполковник внутренней службы, ранее возглавлял СИЗО-2 УФСИН России по Самарской области», — говорится в сообщении.

Теперь Рязанцев будет возглавлять городской детский досугово-оздоровительный центр. В администрации напомнили, что центр занимается организацией отдыха в детских лагерях «Юность», «Салют», «Дружба», «Рассвет», «Дружные ребята», «Планета дружбы».

Власти отметили, что перед новым руководителем стоят задачи по развитию инфраструктуры лагерей, увеличению количества отдыхающих, обновлению развлекательной программы.

Ранее глава Бурятии посоветовал уносить жен в спальни, чтобы заполнять детские сады.

