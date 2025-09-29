В российском городе бывший начальник тюрьмы возглавил детский центр

В Сызрани бывший начальник следственного изолятора Виталий Рязанцев возглавил детский досуговый центр. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале городской администрации.

«Виталий Викторович имеет большой опыт руководящей работы. Подполковник внутренней службы, ранее возглавлял СИЗО-2 УФСИН России по Самарской области», — говорится в сообщении.

Теперь Рязанцев будет возглавлять городской детский досугово-оздоровительный центр. В администрации напомнили, что центр занимается организацией отдыха в детских лагерях «Юность», «Салют», «Дружба», «Рассвет», «Дружные ребята», «Планета дружбы».

Власти отметили, что перед новым руководителем стоят задачи по развитию инфраструктуры лагерей, увеличению количества отдыхающих, обновлению развлекательной программы.

