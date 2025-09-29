Российский сегмент интернета растет второй год подряд

Глава РАЭК Гуляев: объем экономики Рунета в 2024 году вырос на 40%

Экономика российского сегмента сети интернет второй год растет более чем на 40%. Об этом на полях Российского интернет-форума (РИФ)в Подмосковье сообщил глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Дмитрий Гуляев.

По его словам, объем экономики Рунета в 2024 году достиг 24 трлн рублей, лидером стала электронная коммерция (91% рынка). На 2025 год прогнозируется рост до 29,5–30,5 трлн рублей.

Главными темами Российского интернет-форума в этом году стали «Право на будущее» и «Национальный код Рунета», участники были сосредоточены на обсуждении достижений, вызовов и стратегических перспектив отечественной цифровой индустрии. Особое внимание было уделено трансформации роли цифровых технологий. Стратегическим информационным партнером мероприятия выступил медиахолдинг Rambler&Co.

Директор по маркетингу сервисов «Яндекс» Андрей Себрант отметил глубокую интеграцию цифровых технологий в жизнь. По его мнению, сейчас люди с их помощью получают уже совершенно реальные продукты и услуги.

Эксперты пришли к выводу, что доверие пользователей является ключевым ресурсом для развития.

Старший вице-президент VK Александр Айвазов заявил, что существует множество исследований, показывающих, что в странах, где кредит доверия между людьми высокий, экономика развивается совершенно иначе. «Также при высоком уровне доверия и новые технологии, и сервисы, тоже гораздо легче внедряются в жизнь», — подчеркнул он.

Сообщается, что, согласно прогнозам экспертов, к 2030 году кибератаки станут оружием стратегического влияния. В ответ необходима государственная координация защиты, массовое обучение и симбиоз AI-технологий с человеческой осознанностью.

Также отмечается, что свыше 80% отечественных студий зависят от зарубежных решений, при этом уже более 25% внедряют собственные. Ключевой запрос — развитие российских игровых движков и инфраструктуры.

Кроме того, ИИ назвали незаменимым помощником сфер медиа и маркетинга. Поэтому ценность профессионала, умеющего ставить задачи и критически оценивать результат, будет расти.

К другим важным задачам участники форума отнесли наращивание экспорта российских ИТ-решений в страны БРИКС, СНГ, Ближнего Востока и ЮВА, борьбу с цифровым мошенничеством, поддержку стартапов, устойчивое развитие цифровых платформ в России и предотвращение деструктивного иностранного воздействия в цифровой медиасреде.