В Тюмени женщины избили девушку и оттаскали за дреды по земле

72.ru: в Тюмени пьяные женщины напали на девушку из-за замечания
true
true
true

В Тюмени девушка пострадала после замечания группе женщин. Об этом сообщает 72.ru.

Как рассказала сама пострадавшая, инцидент произошел на Мельничной улице вечером, когда она шла домой. В сквере девушка заметила детей и женщин, распивающих алкоголь. Компания громко слушала музыку, а одна из женщин якобы танцевала на столе и кричала непонятные слова.

«Я подошла к ней и попросила выключить музыку. Максимально лояльно, без наезда», – сообщается в публикации.

Недовольные женщины стали материться, после чего девушка пригрозила полицией. Одна из женщин якобы проявила агрессию и, заметив, что оппонентка стала ее снимать, напала вместе с подругами.

Девушку ударили в живот, и, когда она упала, стали бить ногами по голове и таскать за дреды. После этого пострадавшая сама пришла в больницу, где ей оказали всю необходимую помощь.

После этого девушка обратилась в полицию, где с ней пообещали связаться. В беседе с журналистами сотрудники МВД подтвердили подачу заявления. На данный момент нападавших ищут.

Ранее россиянка избила женщину за замечание о выгуле собаки без поводка и поплатилась.

