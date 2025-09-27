На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка избила женщину за замечание о выгуле собаки без поводка и поплатилась

В Туле осудили женщину, избившую прохожую за замечание о выгуле собаки
Shutterstock

В Туле женщина поплатилась в суде за то, что избила прохожую, сделавшую ей замечание. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел 12 января около домов на улице М. Смирнова, когда женщина выгуливала собаку без поводка. Прохожая сделала ей замечание по этому поводу и стала снимать происходящее на мобильный телефон. Между женщинами возникла ссора, в ходе которой владелица пса схватила оппонентку за волосы и нанесла ей несколько ударов по голове и телу.

Центральный районный суд Тулы рассмотрел дело по статье 6.1.1 КоАП РФ — обои. Нападавшая частично признала вину. Женщину признали виновной, ей назначили штраф в размере 5 тысяч рублей.

Ранее двое избили и проломили голову петербуржцу из-за выгула собаки.

