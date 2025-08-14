Россиянам объяснили, почему мебель дорожает при падении спроса

С начала 2025 года продажи мебели в России упали примерно на 12–15%. При этом за последние полтора года средняя стоимость корпусной мебели выросла на 15–25%, в зависимости от категории. Почему при снижении спроса мебель продолжает дорожать, «Газете.Ru» рассказал основатель и генеральный директор мебельной компании STAVROS Андрей Рагозин.

На мебельном рынке сейчас наблюдается объективное падение спроса и одновременно удорожание производства. Причем одно не компенсирует другое.

«Во-первых, рост цен на продукты, лекарства и базовые услуги (ЖКХ, например) заставляет людей откладывать покупку новой кухни или шкафа-купе на неопределенный срок. Мебель в массовом сегменте перестала быть товаром первой необходимости. Это реальный факт. Во-вторых, рынок новостроек не восстанавливается. Доля мебели, приобретаемой покупателями новых квартир, всегда была заметной в общем объеме продаж. Сейчас наблюдается эффект двойного торможения, так как сокращаются и объемы ввода нового жилья, и резко падает спрос на ипотеку. Это напрямую бьет по спросу на кухни, встроенные гардеробы, прихожие, шкафы-купе, спальни», — объяснил он.

В-третьих, сказывается отложенный эффект инфляции. Те, кто ранее «пережидал» кризисы и повышение цен в 2022–2023 годах, сегодня уже не готовы к новым тратам. У людей растет склонность к накоплению, а не к расходам на обновление интерьера.

На первый взгляд, законы рынка говорят о том, что если спрос падает, то цены должны снижаться. Но это не так, если издержки бизнеса растут быстрее, чем сокращается выручка.

«После ухода IKEA и других иностранных брендов отечественным компаниям пришлось срочно наращивать ассортимент, перестраивать логистику и производственные цепочки. Все это стоит немалых денег. Мебельная отрасль достаточно капиталоемкая. Чтобы перезапустить модельный ряд или начать производить новый вид изделий (например, модульную систему хранения), нужны инвестиции. Теперь эти затраты перекладываются на цену товара», — рассказал Рагозин.

Кроме того, выросли ставки по кредитам. В 2025 году ключевая ставка ЦБ была 20%, в июле снижена до 18% годовых. Кредитование бизнеса под такой процент делает обновление производства нереальным, но и простаивать предприятиям категорически нельзя. Значит, приходится работать с меньшими объемами, но с более высокой маржой. Отсюда и рост цен при падении продаж.

«Наконец, сказывается кадровый фактор. Квалифицированные рабочие кадры в дефиците. Молодежь в мебельное производство не идет, а оставшиеся специалисты требуют повышения зарплат. Это еще один элемент себестоимости, который вынуждает производителей поднимать отпускные цены», — добавил эксперт.

Отдельно он упомянул логистику и комплектующие. Многие материалы (ЛДСП, фурнитура, ткани) ввозятся через посредников, зачастую по параллельному импорту. Отсюда нестабильные сроки, рост таможенных расходов и валютные риски.

«Мебельные компании сегодня вынуждены пересматривать свои бизнес-модели. Как говорится, ситуация заставляет. Мебельщики делают ставку на гибкое производство, развивают онлайн-продажи, оптимизируют запасы. Многие пытаются сохранять цены на уровне 2023 года в убыток доходности, но в долгую такую стратегию выдержат только крупнейшие игроки. Рынок стал сложнее и непредсказуемее. Падение спроса не ведет к снижению цен, потому что производители работают в условиях растущих затрат, отсутствия дешевого финансирования и кадрового дефицита. Цены растут не потому, что бизнес «жадный» или «много хочет», а потому что иначе он просто не выживет», — резюмировал Рагозин.

