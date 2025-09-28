На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФСИН прокомментировала сообщения о туберкулезе у героя мема «Шоколад не виноват»

ФСИН: герой мема «Шоколад не виноват» заболел туберкулезом еще до тюрьмы
Григорий Сысоев/РИА Новости

Герой интернет-мема «Шоколад не виноват» Александр Гусейнов заболел туберкулезом еще до того, как ему вынесли приговор. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Главное управление ФСИН Пермского края.

«Информация, распространяемая в ряде СМИ о том, что осужденный Г. заболел туберкулезом, отбывая наказание в одном из исправительных учреждений Пермского края, не соответствует действительности. Социально-значимые заболевания у данного осужденного были диагностированы еще в 2017 году», — рассказали в ведомстве.

Там также рассказали, что летом позапрошлого года, уже будучи больным туберкулезом, Гусейнов прибыл в одно из учреждений краевого ГУФСИН для отбывания наказания.

В Управлении добавили, что мужчина получает необходимую медицинскую помощь. Сейчас его состояние оценивают как удовлетворительное.

Александр Гусейнов прославился благодаря репортажу о заключенных из российского суда. Один из его подельников, Артем Катаев, сказал на видео ставшую мемом фразу «Шоколад не виноват, пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло». Ролик завирусился в конце нулевых, а снятый на его основе клип Enjoyker «Пацан к успеху шел» набрал более 10 млн просмотров.

Ранее в TikTok завирусился мем «свага»: в чем его смысл и что означает само слово.

