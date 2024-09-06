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Отец Алисы Тепляковой обвинил избитую пенсионерку в нелюбви к многодетным парам

РЕН ТВ: отец Тепляковой заявил, что избитая им пенсионерка не любит многодетных

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Новости на Первом Канале/YouTube

Отец вундеркинда Алисы Тепляковой Евгений Тепляков поделился подробностями инцидента с пенсионеркой во дворе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам мужчины, женщина уже длительное время за ними следит. Он уверен, что вина за произошедшее лежит только на самой пенсионерке.

«Насколько я слышал, очень сильно не любит многодетные семьи просто за то, что у них есть дети», – поделился мужчина.

По словам отца девочки, многие конфликты, в которых он якобы нападал на профессора в университете или педагогов в других местах – это фейки.

Детали инцидента с пенсионеркой, по словам многодетного отца, также фейковые. Сама ситуация произошла накануне, когда женщина гуляла со своей внучкой.

По словам самой россиянки, на детской площадке другие дети стали осыпать ее ребенка песком, одного из мальчиков она оттолкнула и вызвала отца, которым оказался Тепляков.

«Папа на меня набросился с кулаками… он меня уронил и начал пинать, и своим детям сказал, чтобы они тоже пинали, что и произошло», – поделилась женщина.

Пенсионерка добавила, что Тепляков пытался отобрать у нее телефон.

Ранее в Петербурге из-за оскорбления школьницы поставили ребенка на колени и избили его мать.

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