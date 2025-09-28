На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы главные ошибки в кормлении питомца, которые приводят к проблемам со здоровьем

Ветврач Романовская: продукты со стола сильно перегружают работу ЖКТ питомца
Depositphotos

Самая распространенная ошибка в кормлении домашних питомцев — перекармливание. Причем под этим не всегда подразумевается явный избыток еды, рассказала «Газете.Ru» Виктория Романовская, ветеринарный врач и эксперт бренда Triol.

«Иногда хозяева просто не знают, сколько именно должен получать питомец. Суточная норма зависит от веса, возраста, уровня активности и даже породы. Для сухих и влажных кормов производители указывают на упаковке рекомендуемую порцию — ее важно не превышать, а при необходимости корректировать. С натуральным питанием все еще сложнее — составление рациона «на глаз» небезопасно: легко нарушить баланс белков, жиров и углеводов, не говоря уже о витаминах и минералах. Чтобы питание действительно приносило пользу, меню нужно подбирать вместе с ветеринарным врачом», — объяснила она.

Не менее опасно и кормление со стола.

«Кусочек сыра, хлеба или колбасы может показаться безобидным угощением. Но такие продукты содержат соль, специи и жиры, с которыми организм животного не справляется. Они сильно перегружают работу желудочно-кишечного тракта. А некоторые привычные нам продукты, например шоколад, виноград или лук, для питомцев и вовсе токсичны. Поэтому самое безопасное решение — придерживаться специализированного корма или правильно составленного натурального рациона», — сказала эксперт.

Немало проблем вызывает и «свободный доступ» к миске.

«Многие животные едят не из-за голода, а просто потому, что еда стоит рядом. Постепенно это приводит к перееданию, ожирению, а вместе с ним к болезням суставов, сердца и даже к диабету. Гораздо полезнее кормить питомца по расписанию: как правило, два раза в день для взрослых животных и чаще для котят и щенков. А свежая вода, наоборот, должна быть в постоянном доступе», — рекомендовала ветврач.

При этом, по ее словам, важно помнить, что питание — это не только про пользу, но и про удовольствие. Многие владельцы боятся давать питомцу лакомства, опасаясь избытка калорий, но полностью отказываться от них не стоит.

«Небольшие угощения — отличный инструмент для поощрения в дрессировке, укрепления эмоциональной связи и просто для создания хорошего настроения у любимца. Главное правило здесь — мера. Важно следить, чтобы лакомства не превышали 10% от суточного рациона, а основа питания оставалась полноценной и сбалансированной», — резюмировала эксперт.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать в поездку правильную переноску для питомца.

