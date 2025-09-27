На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Комил Алламжонов стал советником САР в Университете Джорджа Вашингтона

В Университете Джорджа Вашингтона назвали нового советника САР
Независимый советник руководителя Администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов назначен специальным советником Программы Центральной Азии (Central Asia Program, CAP) при Институте европейских, российских и евразийских исследований Университета Джорджа Вашингтона.

Глава CAP Себастьян Пейруз отметил, что включение Алламжонова в качестве консультанта поможет глубже понять процессы, происходящие в Узбекистане и Центральной Азии, а также усилить диалог между академическим сообществом и практиками. По его словам, это назначение демонстрирует стремление CAP давать объективную оценку реформ в регионе.

Сам Алламжонов назвал свое назначение «поворотным моментом» для Центральной Азии. По его словам, CAP находится «на переднем крае критического анализа, необходимого для понимания происходящих процессов».

В лице Алламжонова Центральная Азия получила представителя в исследовательской среде США, способного транслировать региональный опыт и внутреннюю перспективу в международные аналитические центры. Для Узбекистана это означает институционализированное присутствие в американском академическом поле, где формируются экспертные оценки и рекомендации для внешнеполитических и экономических решений.

Программа CAP охватывает пять стран Центральной Азии — Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, а также включает Афганистан, Монголию, Азербайджан и Синьцзян. Исследования ведутся по широкому спектру направлений: политология, экономика, безопасность, социология и другие.

