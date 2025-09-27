Экс-жена отца мэра Уфы опасается предвзятости суда при разделе имущества

Уфимский миллиардер Рафил Мавлиев и его бывшая супруга Эльвира уже полгода не могут разделить имущество. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Женщина опасается, что ее бывший муж и отец мэра Уфы Ратмира Мавлиева повлияет на решение суда по искам. Для бизнесмена Мавлиева она была второй супругой. Первую жену также звали Эльвирой. Во втором браке, который был заключен в 2018 году, у пары появилось двое детей.

Рафилу Мавлиеву принадлежит большое число предприятий в Нефтекамске, отмечают журналисты. Мужчина планирует оставить себе все совместно нажитое имущество и 100% акций организаций «Урал», «Уралсервис» и «Урал+» общей стоимостью 4 млрд рублей, утверждается в публикации. При этом у его бывшей супруги есть доли в этих организациях.

По данным Baza, сейчас действия Рафила указывают на то, что он хочет получить и эти доли в обход раздела имущества. Назначив третьих лиц руководителями подконтрольных ему фирм, он на основании, как заявляет сама Эльвира, поддельных документов, подал их руками три иска против ее компаний о выплате искусственно сформированной задолженности в размере 300 млн рублей перед своими организациями.

Сейчас женщина добивается передачи исков в суды региона по месту своего жительства, где, как она надеется, судебное разбирательство будет более справедливым. Бывшая жена миллиардера опасается, что он может повлиять на исход дел, если они будут рассматриваться в Башкирии, где у бизнесмена, по ее словам, есть обширные связи.

