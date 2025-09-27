На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-жена отца мэра Уфы опасается предвзятости суда при разделе имущества

Baza: миллиардер Мавлиев и его экс-жена полгода не могут поделить имущество
true
true
true
close
Telegram-канал «Baza»

Уфимский миллиардер Рафил Мавлиев и его бывшая супруга Эльвира уже полгода не могут разделить имущество. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Женщина опасается, что ее бывший муж и отец мэра Уфы Ратмира Мавлиева повлияет на решение суда по искам. Для бизнесмена Мавлиева она была второй супругой. Первую жену также звали Эльвирой. Во втором браке, который был заключен в 2018 году, у пары появилось двое детей.

Рафилу Мавлиеву принадлежит большое число предприятий в Нефтекамске, отмечают журналисты. Мужчина планирует оставить себе все совместно нажитое имущество и 100% акций организаций «Урал», «Уралсервис» и «Урал+» общей стоимостью 4 млрд рублей, утверждается в публикации. При этом у его бывшей супруги есть доли в этих организациях.

По данным Baza, сейчас действия Рафила указывают на то, что он хочет получить и эти доли в обход раздела имущества. Назначив третьих лиц руководителями подконтрольных ему фирм, он на основании, как заявляет сама Эльвира, поддельных документов, подал их руками три иска против ее компаний о выплате искусственно сформированной задолженности в размере 300 млн рублей перед своими организациями.

Сейчас женщина добивается передачи исков в суды региона по месту своего жительства, где, как она надеется, судебное разбирательство будет более справедливым. Бывшая жена миллиардера опасается, что он может повлиять на исход дел, если они будут рассматриваться в Башкирии, где у бизнесмена, по ее словам, есть обширные связи.

Ранее суд на Украине закрыл дело о разделе имущества Петра Порошенко и его жены.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами