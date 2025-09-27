На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Священник рассказал, почему важно носить нательный крестик

Священник Лукьянов назвал крест знаком победы над грехом и дьяволом
Владимир Трефилов/РИА Новости

Ношение нательного креста означает, что крещеный в Христианской вере человек изымается из под власти греха и темных сил и переходит под защиту Бога. Об этом рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Крест является знаком победы над смертью и дьяволом, совершенной более 2000 лет назад Иисусом Христом.

Священник также отметил, что слово «крест» происходит от Христос (буквально с греческого языка — Помазанник, Мессия, Спаситель).

По словам Лукьянова, очень важно, чтобы на нательном кресте было написано имя Иисуса Христа (обычно сокращенно Ис Хс)».

Русская православная церковь 27 сентября празднует Воздвижение Креста Господня и вспоминает его обретение в 326 году в Иерусалиме. Крест, на котором распяли Иисуса Христа, был найден в результате археологической экспедиции, которую организовала в начале IV века императрица Елена, мать императора Римской империи Константина Великого.

Ранее православный активист рассказал, можно ли повторно венчаться.

