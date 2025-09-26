В Подмосковье отдали дань памяти защитникам Москвы

В подмосковном селе Поречье прошла торжественно-траурная церемония захоронения останков 44 советских воинов, отдавших жизнь при обороне Москвы в годы Великой Отечественной войны. Останки бойцов были обнаружены на территории Можайского городского округа Московской области при проведении поисковой экспедиции весной этого года, все личности установлены, сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что останки были обнаружены на месте, где в годы ВОВ располагался «Полевой подвижный госпиталь 49». Эта воинская часть 8-го кавалерийского корпуса находилась в составе действующей армии с 30 марта по 20 апреля 1942 года. Имена всех героев удалось установить при помощи информационной системы Минобороны России «Память народа», созданной на основе архивных документов.

«Всего в России за год поднимают порядка 20 тыс. останков бойцов, по учету Министерства обороны РФ, из них не более 500 удается установить, здесь вам повезло – все бойцы установлены», — сообщил замглавы департамента Министерства обороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

Отмечается, что останки героев перезахоронены с отданием воинских почестей рядом с их боевыми товарищами. Позже представители поисковых отрядов передадут родственникам красноармейцев посмертные медальоны и личные вещи бойцов.