На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье отдали дань памяти защитникам Москвы

В Московской области перезахоронили останки 44 советских воинов
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

В подмосковном селе Поречье прошла торжественно-траурная церемония захоронения останков 44 советских воинов, отдавших жизнь при обороне Москвы в годы Великой Отечественной войны. Останки бойцов были обнаружены на территории Можайского городского округа Московской области при проведении поисковой экспедиции весной этого года, все личности установлены, сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что останки были обнаружены на месте, где в годы ВОВ располагался «Полевой подвижный госпиталь 49». Эта воинская часть 8-го кавалерийского корпуса находилась в составе действующей армии с 30 марта по 20 апреля 1942 года. Имена всех героев удалось установить при помощи информационной системы Минобороны России «Память народа», созданной на основе архивных документов.

«Всего в России за год поднимают порядка 20 тыс. останков бойцов, по учету Министерства обороны РФ, из них не более 500 удается установить, здесь вам повезло – все бойцы установлены», — сообщил замглавы департамента Министерства обороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

Отмечается, что останки героев перезахоронены с отданием воинских почестей рядом с их боевыми товарищами. Позже представители поисковых отрядов передадут родственникам красноармейцев посмертные медальоны и личные вещи бойцов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами