Врачи спасли мужчину, проглотившего 29 ложек, 19 зубных щеток и две ручки

В Индии врачи спасли мужчину, проглотившего 29 ложек и19 зубных щеток
Евгений Биятов/РИА Новости

В Индии врачи спасли 40-летнего мужчину с десятками инородных предметов в животе. Об этом сообщает The Times of India.

По информации СМИ, около месяца назад пациента госпитализировали в один из центров лечения наркозависимости в штате Уттар-Прадеш. Через некоторое время мужчина начал жаловаться на сильные боли в животе. После этого его доставили в государственную больницу для проведения обследования. УЗИ показало, что внутри желудка пациента скопились десятки инородных предметов.

Хирург Шьям Кумар рассказал, что вся команда медиков была шокирована количеством скопившихся там предметов. Из желудка мужчины извлекли 29 металлических ложек, 19 зубных щеток и две ручки.

Мужчина заявил, что в центре лечения с ним плохо обращались, он чувствовал себя беспомощным и злым, и начал глотать попавшиеся под руку вещи из-за сильной тревоги.

Ранее в Орле врачи спасли девушку с огромным комом волос в желудке.

