Португальским «Бонни и Клайду» разрешили заниматься сексом в тюрьме

В Португалии разрешили интимное свидание двум заключенным, известным как «местные Бонни и Клайд», отбывающим девятилетние сроки за серию вооруженных ограблений, пишет местное издание Correlo. Мероприятие, потребовавшее значительных оперативных ресурсов, вызвало неоднозначную реакцию среди сотрудников тюрем.

Свидание состоялось в женской тюрьме Санта-Крус-ду-Бишпу, где отбывает наказание Нелида Геррейру. Сидни Мартинс был доставлен в учреждение из тюрьмы Кустойас под охраной восьми сотрудников элитного подразделения. По информации издания, встреча длилась около двух часов, в течение которых группа охраны ожидала для сопровождения Мартинса обратно.

Решение предоставить паре право на интимное свидание было принято администрациями обеих тюрем на основании письменных ходатайств заключенных. Право было предоставлено, поскольку оба осужденных отбыли уже более четверти срока и, по данным властей, демонстрировали примерное поведение.

Решение вызвало критику со стороны представителей тюремных надзирателей.

«С точки зрения реинтеграции это приемлемо. С оперативной точки зрения — нет. Нехватка персонала значительна», — заявил Эрминиу Баррадаш, президент Профсоюза начальников тюремной охраны

