Известный рэпер впервые стал отцом, зачав ребенка в тюремной камере

Известный рэпер в Германии впервые стал отцом, зачав ребенка в тюремной камере, пишет Bild.

Немецкий рэпер 18 Karat (настоящее имя — Иво Виейра Силва) впервые стал отцом. Однако радость отцовства омрачена тем, что музыкант, отбывающий срок за торговлю наркотиками, был вынужден вернуться в тюрьму спустя всего несколько часов после рождения ребенка.

39-летнему исполнителю был предоставлен краткосрочный отпуск из тюрьмы для присутствия на плановом кесаревом сечении его партнерши, 31-летней Майи. Утром 16 сентября на свет появилась их дочь Амалия Адриана ростом 53 см и весом 4080 граммов. По словам Майи в интервью, рэпер все время находился рядом, держал ее за руку и поддерживал.

«Для нас это было идеально. Иво был рядом всё это время, держал меня за руку и придавал мне сил. Я благодарна, что ему позволили быть рядом. Он был с нами, как и должно быть», — поделилась молодая мать.

После непродолжительного времени, проведенного вместе в палате клиники, 18 Karat в сопровождении конвоя вернулся в тюрьму. Музыкант осужден на шесть с лишним лет лишения свободы за контрабанду крупной партии марихуаны (до 17 кг) и должен был оставаться в заключении до сентября 2028 года.

Однако, как сообщается, иммиграционные власти планируют досрочно депортировать его в Португалию после отбытия части срока. Пара надеется на совместное будущее , несмотря на текущие обстоятельства.

