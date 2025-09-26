На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России подвели итоги чемпионата по процессной аналитике

Cбер назвал победителей кейс-чемпионата по Process Mining
Сбер

Команды «Дикий Mining» (Москва), «ISTeam» (Казань), «School21_NN_Team_1» (Нижний Новгород), «Агенты БСА» (Новосибирск) и «Железная логика» (Екатеринбург) стали победителями кейс-чемпионата Сбера по Process Mining среди студентов вузов и участников «Школы 21». Об этом сообщила пресс-служба банка.

Cообщается, что в соревнованиях приняли участие более 800 человек — студенты из почти 100 вузов России и участники «Школы 21». Финал состоялся прошел в кампусах «Школы 21» в Москве, Казани, Новосибирске и Нижнем Новгороде, а также в технохабе Сбера в Екатеринбурге, в него вышли 150 человек.

В рамках испытаний они должны были проанализировать и улучшить масштабный и очень запутанный процесс.

Победители получили сертификаты призеров кейс-чемпионата, а также возможность пройти стажировку в Сбере в командах, которые работают с Process Mining.

В Сбере отметили, что конкурс развивает навыки анализа и оптимизации бизнес-процессов, позволяет применить теоретические знания на практике и освоить современные инструменты и методы решения прикладных задач бизнеса.

