Эксперты Rambler&Co и PR News заявили о смене парадигмы в пиаре

PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Для трети россиян будущее перестало быть абстракцией — оно стало их настоящим, что говорит о колоссальной скорости изменений и прагматизме. И это важный сигнал для PR-специалистов — грандиозные проекты «на перспективу» теряют актуальность. Об этом заявила директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Виктория Джигкаева на пленарной дискуссии форума Baltic Weekend, презентуя исследование образа будущего в дискурсе медиа и установках общества.

Омечается, что исследование отражает динамику восприятия будущего среди жителей России по сравнению с прошлым годом, ключевые образы, ожидания и нарративы.

«Согласно нашему исследованию, на первое место выходят идеи и продукты, которые подчеркивают конкретные преимущества и те изменения, которые сейчас происходят в бренде, продукте или сервисе, сохраняя фокус коммуникаций на человеке и его ближнем круге. Главный вывод нашего исследования — будущее уже наступило, оно стало личным, а в центре – конкретная выгода», — отметила Джигкаева.

В свою очередь, глава исследовательской компании PR News Лилия Глазова сообщила, что новый сезон исследования фиксирует сдвиг в сторону ближнего круга и локальных ценностей, а также растущий запрос на социальную ответственность и заботу.

«Следовательно, успех обеспечен компаниям, вовлеченным в решение насущных проблем, способным создавать доверительные отношения и говорить на одном языке со своими потребителями. В мире, перегруженном информацией, ключевыми становятся эмпатия и искренность — именно они формируют будущее эффективных коммуникаций», — резюмировала Глазова.

