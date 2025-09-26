На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Известный шеф-повар Дан Бирк приедет в Москву

В Москве пройдет финальный ужин Alfa Only GreatList Sessions: Row on 45
Vitalii Cheban/Shutterstock/FOTODOM

В столичном ресторане Savva 1 октября шеф-повар одного из лучших ресторанов Дубая Row on 45 Дан Бирк примет участие в финальном ужине Alfa Only GreatList Sessions: Row on 45.

В ресторане Дан Бирк вместе с шеф-поваром Андреем Шмаковым сделают несколько совместных блюд.

По словам основателя гида Great List Александра Сысоева, подобные коллаборации между шеф-поварами усиливают российскую индустрию.

«Восторженные рассказы иностранных шеф-поваров о Москве уже дают еще больший интерес к столице среди состоятельных туристов со всех стран», — сказал он.

Как отметила шеф-повар Патрисия Роиг, международные гастроли превзошли все ее ожидания.

«Гостеприимство, с которым нас встречали в каждом месте, и качество продуктов и рецептов были действительно выдающимися», — сказала она.

Также шеф-повар Салам Даккак рассказала, что московская гастрономия очень яркая и вдохновляющая.

«Качество на высшем уровне, а сервис теплый и впечатляющий. Москва идет в ногу с мировыми трендами», — отметила она.

