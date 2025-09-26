Неизвестные вывезли россиянку из Таиланда в Мьянму. Об этом сообщил посол РФ в Королевстве Евгений Томихин в беседе с ТАСС.

Предположительно, гражданку РФ увезли для работы в мошеннических кол-центрах. Как уточнил посол, изначально женщине обещали работу моделью в Таиланде. Предложение об этом она получила в одном Telegram-канале и решила ехать.

На данный момент связи с ней нет. В последний раз россиянка выходила на связь с мамой через два дня после приезда в Мьянму.

«Посольством принимается комплекс мер для спасения гражданки России в рамках уже выработанного алгоритма действий в предыдущих подобных случаях, в том числе в контактах с посольством Мьянмы в Бангкоке и Королевской полицией Таиланда», — сказал Томихин.

Он добавил, что обычно кол-центры находятся на территории соседнего государства в отдаленных от столицы местах. В случае получения сигналов от мьянманской стороны о том, что гражданина можно забрать, сотрудник посольства начнет оформлять документы для передачи и доставки в аэропорт Бангкока для передачи в Россию.

