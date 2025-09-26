Брифинг замглавы «Росатома» Кирилла Комарова. Прямая трансляция

Первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» Кирилл Комаров проводит брифинг в рамках Международного форума World Atomic Week («Мировая атомная неделя»). Он расскажет о перспективах взаимодействия госкомпании с иностранными партнерами РФ.

На сегодняшний день «Росатом» имеет рекордное количество зарубежных контрактов и занимает порядка 90% мирового рынка экспорта строительства атомных электростанций (АЭС). Портфель иностранных заказов составляет 41 энергоблок в 11 странах. Среди крупных партнеров «Росатома» — Турция, Бангладеш, Венгрия, Египет, Индия и Китай.

Помимо сооружения АЭС, Россия осуществляет экспорт ядерного топлива и услуг в области обогащения природного урана. А также занимается геологоразведкой и добычей урана за рубежом, созданием исследовательских ядерных центров в разных странах и пр.