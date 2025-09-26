На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Брифинг замглавы «Росатома» Кирилла Комарова. Прямая трансляция

Замглавы «Росатома» Кирилл Комаров проводит брифинг на Мировой атомной неделе
true
true
true

Первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» Кирилл Комаров проводит брифинг в рамках Международного форума World Atomic Week («Мировая атомная неделя»). Он расскажет о перспективах взаимодействия госкомпании с иностранными партнерами РФ.

На сегодняшний день «Росатом» имеет рекордное количество зарубежных контрактов и занимает порядка 90% мирового рынка экспорта строительства атомных электростанций (АЭС). Портфель иностранных заказов составляет 41 энергоблок в 11 странах. Среди крупных партнеров «Росатома» — Турция, Бангладеш, Венгрия, Египет, Индия и Китай.

Помимо сооружения АЭС, Россия осуществляет экспорт ядерного топлива и услуг в области обогащения природного урана. А также занимается геологоразведкой и добычей урана за рубежом, созданием исследовательских ядерных центров в разных странах и пр.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами