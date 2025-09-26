Москвичей пригласили провести выходные в парках

В городских парках столицы в последние выходные сентября приготовили насыщенную программу мероприятий для москвичей и гостей города, сообщается на сайте mos.ru.

В «Царицыно» пройдет музыкальный фестиваль «Прекрасное барокко», а также концерты «Barocco stravagante: гитара — клавесин — орган. Единство или противоположности?» и «Lamento d'Amore. Любители творчества смогут посетить выставку «Художником может стать каждый» в Лианозовском парке.

В парке «Кузьминки» на выходных пройдет форум школьного туризма «Маршрут построен», на котором для гостей проведут мастер-классы и спортивные мероприятия о туризме. Кроме того, в парке проведут патриотический футбольный турнир «Битва за Москву» с участием ветеранов ВОВ и локальных конфликтов.

Также различные развлекательные мероприятия пройдут в парке «Митино», «Северное Тушино», «Сокольники», усадьбе «Воронцово», парке «Красная Пресня», Измайловском и других парках.

Кроме того, с 12 до 13 часов в пяти парках («Ходынское поле», саду имени Баумана, Парке Горького, Таганском и «Красной Пресне») организуют зарядки со спортсменами.