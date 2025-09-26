На западе столицы открыли мини-панда-парк

У Беловежского пруда в Можайском районе столицы открылся игровой комплекс в стиле панда-парка, сообщается на сайте mos.ru.

В парке установили разные уровни веревочных лазилок, тоннели, длинные спиральные горки и башни. Дети смогут подняться на вершину разными способами, развивая свою ловкость. Также для желающих установили гамак и элементы для отработки навыков скалолаза.

Кроме того, в парке есть канатная карусель, качели-балансиры и веревочный лабиринт.

В пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы отметили, что игровая зона парка оборудована травмобезопасным покрытием.

