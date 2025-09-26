На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На западе столицы открыли мини-панда-парк

В Можайском районе Москвы появился игровой комплекс в стиле панда-парка
true
true
true
close
Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

У Беловежского пруда в Можайском районе столицы открылся игровой комплекс в стиле панда-парка, сообщается на сайте mos.ru.

В парке установили разные уровни веревочных лазилок, тоннели, длинные спиральные горки и башни. Дети смогут подняться на вершину разными способами, развивая свою ловкость. Также для желающих установили гамак и элементы для отработки навыков скалолаза.

Кроме того, в парке есть канатная карусель, качели-балансиры и веревочный лабиринт.

В пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы отметили, что игровая зона парка оборудована травмобезопасным покрытием.

Ранее москвичей и гостей столицы пригласили на гастрономический фестиваль «Урожайный разгуляй» на ВДНХ. На фестивале посетители смогут покормить и погладить животных, а в отдельные часы — прогуляться с ними по ферме. Всем гостям вручат приветственные сувениры — съедобные браслеты. Также желающие смогут принять участие в создании общей картины из различных материалов, занятиях по рисованию кофе и упражнениях на развитие равновесия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами