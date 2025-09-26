Общественники предложили депутатам Госдумы законопроект по борьбе с бездомностью

Представители общественного движения «Бездомная Россия» направили депутатам Госдумы законопроект, в котором изложили предложения по борьбе с бродяжничеством. Об этом сообщает портал «Страсти».

Общественники выступили с инициативой обязать отели заселять бездомных в пустующие номера. Также, по мнению представителей движения, россияне, обладающие в распоряжении пустующими квартирами, должны пускать бродяг на ночлег.

В одном из пунктов документа общественники предлагают решить вопрос с питанием бездомных за счет обитающих в городах голубей.

«Голуби — разносчики инфекций и в то же время летающий продовольственный резерв мегаполиса. От этого выиграют все», — утверждают авторы инициативы.

Чтобы поймать птиц было проще, общественники предложили выдавать бездомным пневматическое оружие.

Ранее в Воронежской области сельчанин взял в рабство бездомного и похитил экс-избранницу.