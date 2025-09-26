На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Общественники предложили депутатам Госдумы законопроект по борьбе с бездомностью

Движение «Бездомная Россия» предложило разрешить бродягам охотиться на голубей
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Представители общественного движения «Бездомная Россия» направили депутатам Госдумы законопроект, в котором изложили предложения по борьбе с бродяжничеством. Об этом сообщает портал «Страсти».

Общественники выступили с инициативой обязать отели заселять бездомных в пустующие номера. Также, по мнению представителей движения, россияне, обладающие в распоряжении пустующими квартирами, должны пускать бродяг на ночлег.

В одном из пунктов документа общественники предлагают решить вопрос с питанием бездомных за счет обитающих в городах голубей.

«Голуби — разносчики инфекций и в то же время летающий продовольственный резерв мегаполиса. От этого выиграют все», — утверждают авторы инициативы.

Чтобы поймать птиц было проще, общественники предложили выдавать бездомным пневматическое оружие.

Ранее в Воронежской области сельчанин взял в рабство бездомного и похитил экс-избранницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами